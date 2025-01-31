В десять раз больше Пентагона: FT заявило, что Китай строит военный центр возле Пекина

В западной части Пекина началось строительство военного командного центра, который, по данным разведки США, может быть в десять раз больше Пентагона.

Об этом сообщило издание Financial Times.

На спутниковых снимках обнаружена строительная площадка площадью почти 405 гектаров в Китае, на которой активно ведется строительство бункеров для защиты китайских военных лидеров в случае конфликта, в том числе и ядерной войны. По данным аналитиков, работы начались в середине 2024 года. Эксперты назвали этот проект — "Пекинский военный город".

"Этот новый передовой подземный командный бункер для военного руководства... сигнализирует о намерении Пекина создать не только обычные силы мирового класса, но и передовой потенциал для ведения ядерной войны", — отметил бывший руководитель отдела анализа Китая ЦРУ Деннис Уайлдер.

В то же время китайское посольство в Вашингтоне сообщило, что "не в курсе деталей" и подчеркнуло, что Китай "привержен пути мирного развития и оборонной политики, которая имеет оборонительный характер".

Бывший аналитик Национального агентства геопространственной разведки Ренни Бабиарц сообщил, что на территории площадью пять квадратных километров работает по меньшей мере 100 кранов, разрабатывая подземную инфраструктуру.

Согласно сообщению, перед началом строительства не было выставочных залов, что обычно является частью проектов коммерческой недвижимости. Кроме того, в Интернете отсутствуют официальные упоминания на китайском языке об этом объекте. В то же время на месте были замечены знаки, запрещающие использование беспилотников и фотографирование.

Китайский исследователь, ознакомленный с изображениями объекта, отметил, что это место имеет все признаки "чувствительного военного объекта", в том числе крепкий железобетон и глубокие подземные тоннели.

"Почти в 10 раз больше Пентагона, он соответствует амбициям Си Цзиньпина превзойти США. Эта крепость служит лишь одной цели, которая заключается в том, чтобы служить бункером конца света для все более совершенной и боеспособной армии Китая", — заявил эксперт.

Напомним, СМИ раскрыли, что Китай внезапно строит флот специальных барж, пригодных для высадки на Тайване.

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