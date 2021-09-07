В десятки раз смертельнее чем COVID-19: что такое вирус Nipah и почему ВОЗ боится новой пандемии

Естественными носителями этого вируса является плодоядные летучие лисицы.

Не успел мир оправиться от коронавируса, как в Индии начал распространяться смертоносный вирус Нипах (Nipah или NiV), который, как предупреждает ВОЗ, может вызвать новую пандемию.

Также читайте Вирус Nipah: инфекция из Азии может вызвать новую пандемию

ТСН.ua собрал все, что на данный момент известно об опасной болезни.

Что известно о вирусе

Впервые вирус был обнаружен в 1999 году в Малайзии. Естественными его носителями являются плодоядные летучие лисицы из Австралии, Бангладеш, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Мадагаскара, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи, Таиланда и Восточного Тимора. Кроме того, вирус был обнаружен у летучих лисиц в Африке. Разносчиками заболевания считаются крыланы — большие летучие мыши. По словам ученых, люди заражались после контакта с больными домашними животными (преимущественно свиньями), а также в результате употребления плодов, загрязненных выделениями инфицированных крыланов.

В 2018 году сообщалось, что в Индии умерли по меньшей мере 10 человек в результате вспышки вируса Нипах. Однако, тогда массово распространения не произошло. Так, до 2021 года, в 2019 и 2020 сообщений о вспышках Нипах (Nipah) не было. И вот в январе 2021 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что не исключает вероятность возникновения пандемии вируса Нипах (Nipah). А вскоре — уже 5 сентября 2021 года появилась информация, что в индийском штате Керала через опасный вирус Нипах (Nipah или NiV) умер 12-летний мальчик Мохаммед Хашим из поселка Пажур. Известно, что ребенка госпитализировали 2 сентября, а тестовые образцы анализов были направлены в Национальный институт вирусологии. Позже было доказано, что мальчик заразился именно вирусом Нипах.

Associated Press

Семнадцать человек, с которыми он ранее контактировал, находятся на изоляции. У двоих обнаружили симптомы вирусной инфекции. По состоянию на 6 сентября количество людей с симптомами вируса Нипах (Nipah или NiV) в Индии возросло до 11. Отмечается, что среди вероятных больных есть родители умершего ребенка, а также близкие родственники и медицинские работники.

Какие основные симптомы

Стоит отметить, что симптомы Нипах похожи на симптомы, которые вызывают и ряд других вирусов, в том числе и коронавирус. Заболевание может протекать как бессимптомно, так и вызвать смертельный энцефалит. Как говорят ученые, от инфицирования Нипах (Nipah или NiV) через сутки или двое больной может впасть в кому.

Инкубационный период длится от 4 до 45 дней.

Среди основных симптомов Нипах называют следующие:

жар

головная боль

сонливость

проблемы с дыхательными путями

дезориентация

Чем вирус Нипах опасен

Смертность от вируса может составить 40-75%. Против него нет ни лекарств, ни вакцины. Он может передаваться от животных к людям и очень быстро распространяется.

"Вирус Nipah — еще одно инфекционное заболевание, которое развивается и вызывает большую тревогу. Nipah может вспыхнуть в любой момент. Следующая пандемия может быть устойчивой к лекарствам", — заявляет исполнительный директор "Acess to Medicine Foundation" Джаясри Айер.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также предупредили, что вирус Nipah или NiV может вызвать новую пандемию в мире.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку