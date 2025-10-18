В детских пустышках трех известных брендов, которые продаются в Украине, нашли опасное вещество

Пустышка / © pixabay.com

Реклама

В детских пустышках трех крупных брендов — Philips, Curaprox и Sophie la Girafe — обнаружили бисфенол А (BPA), синтетическое химическое соединение, которое используется в производстве пластмасс и может влиять на гормональный баланс человека. Результаты обнародовала чешская потребительская организация dTest после проведения независимого исследования.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Что обнаружили исследователи

Специалисты приобрели 21 пустышку в магазинах Чехии, Словении, Венгрии и на онлайн-платформе Temu. Чтобы воссоздать условия, подобные использованию младенцами, изделия погружали в раствор искусственной слюны при температуре 37°C в течение 30 минут, после чего проанализировали полученный экстракт.

Реклама

По результатам анализа, четыре пустышки содержали BPA, несмотря на маркировку «без бисфенола А» или «из натурального каучука».

Самую высокую концентрацию — 19 микрограммов на килограмм — обнаружили в Curaprox baby grow with love, что превышает допустимый предел ЕС в 10 мкг/кг.

В пустышке Sophie la Girafe показатель составил 3 мкг/кг, у Philips Avent ultra air — 2 мкг/кг, а у продукции китайской компании Foshan City Saidah Baby Products (Temu) — 2 мкг/кг.

Реакция компаний

Компания Curaden, которая производит бренд Curaprox, признала наличие BPA в своей пустышке и объявила о добровольном изъятии партии с рынка и возврате средств покупателям.

Реклама

В Philips заявили, что дополнительные тесты, проведенные совместно с международной сертификационной организацией DEKRA, не подтвердили наличия бисфенола А.

«Мы хотим заверить, что наши линейки пустышек не содержат бисфенола А на протяжении всего производственного процесса, и мы регулярно проводим рандомизированные тесты и другие методы контроля качества, чтобы соответствовать нормативным требованиям, чтобы проверить и подтвердить это. После новостей о пустышке Philips Avent SCF085/60 мы проверили наши результаты и провели дальнейшие тесты с DEKRA, крупнейшей в мире независимой экспертной организацией по тестированию, инспекции и сертификации. Эти тесты также подтверждают отсутствие обнаруженного бисфенола А в наших линейках пустышек, включая пр

Производитель Sophie la Girafe — компания Vulli — сообщил, что в их каталоге пока нет пустышек.

«В любом случае, вся наша продукция проходит эксклюзивное тестирование [BPA] перед продажей, которое проводится аккредитованной лабораторией [SGS]. Напоминаем, что нормативный лимит миграции [BPA] установлен на уровне 0,04 мг/кг, а предел обнаружения, установленный лабораторией, составляет 0,01 мг/кг. Значение, указанное в статье (3 мкг/кг или 0,003 мг/кг), значительно ниже этого предела обнаружения и поэтому является незначительным», — отметили в компании.

Реклама

В то же время китайский бренд Foshan City Saidah Baby Products своих комментариев не предоставил.

Почему бисфенол А является опасным

Активистка организации Chem Trust Хлоя Топпинг отметила, что BPA связывают с нарушением репродуктивной функции, развитием мозга, ожирением и риском рака молочной железы и простаты. Особенно опасным влияние этого вещества является для детей, ведь их организм чувствителен даже к минимальным дозам гормоноподобных соединений.

В Европейском Союзе использование бисфенола А в детских бутылочках запрещено еще с 2011 года, а в 2018 году эти правила распространили и на контейнеры для хранения детского питания. В то же время четкие требования по BPA в пустышках остаются нечетко определенными: стандарт EN 1400 устанавливает лимит в 10 мкг/л, тогда как директива по безопасности игрушек, которая также распространяется на дурачки — в 40 мкг/л.

«Нелогично, что бисфенолы запрещены в детских бутылочках, но не в пустышках, которые младенцы используют более длительно, а в некоторых случаях в течение многих лет», — отметила представительница чешской организации Arnika Каролина Брабцова.

Реклама

Редактор dTest Гана Гофманнова добавила, что родители доверяют детским брендам и не ожидают найти в них химические соединения, способные влиять на развитие организма.

«Пустышки часто являются одними из первых вещей, которые покупают родители, и они не ожидают, что с первого дня будут подвергать своих детей воздействию химических веществ, нарушающих гормональный баланс», — отметила Гофманнова.

Напомним, компанию Johnson & Johnson обвиняют в том, что их детская присыпка могла содержать асбест, который опасен для здоровья.