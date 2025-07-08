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В детском саду отравились более 200 малышей: в еде нашли опасное вещество
Детей кормили выпечкой с краской, непригодной к употреблению.
В детском саду более 200 детей госпитализировали с отравлением свинцом из-за того, что повара использовали непригодную для еды краску для украшения блюд.
Об этом пишет BBC.
В городе Тяньшуй провинции Ганьсу в частном детсаду Peixin более 230 детей попали в больницу с высоким уровнем свинца в крови после того, как они ели выпечку и булочки, украшенные краской. Согласно результатам анализов, в пище обнаружили уровень свинца, превышающий национальный норматив безопасности в 2000 раз.
Полиция задержала восемь человек, среди которых директор детсада, его главный инвестор и повара. По данным следствия, руководство детсада заказало краску через интернет, не обращая внимания на то, что она была явно маркирована как непригодная для употребления в пищу. После того, как дети заболели, правоохранители нашли спрятанные остатки краски.
Родители детей сообщают, что их дети жалуются на боль в животе, ногах и потерю аппетита, симптомы, которые начали проявляться еще с марта. Один из родителей рассказал, что уже отвез сына на обследование в больницу города Сиань. Теперь мальчик нуждается в лечении и приеме медикаментов минимум десять дней.
Китайские государственные СМИ опубликовали видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано, как работники кухни добавляют краску в пищу. Анализы показали, что свинец в выпечке и булочках достигал более 1000 мг на килограмм — более чем в 2000 раз превышая допустимые нормы в 0,5 мг/кг.
Городской голова Тяньшуя Лю Лидзян заявил, что этот инцидент выявил серьёзные недостатки в системе контроля безопасности пищевых продуктов в городе. Власти обещают принять меры и сделать все, чтобы подобное не повторилось.
Пока неизвестно, как долго повара использовали краску в пище, однако местные власти начали полномасштабное расследование, а ответственные лица могут предстать перед судом за изготовление токсичных и опасных продуктов питания.
Мэр Тяньшуй Лю Лицзян заявил, что этот случай вызвал широкую обеспокоенность среди родителей и общественности относительно безопасности питания детей в учебных заведениях и поставил под сомнение действенность системы контроля качества продуктов питания в регионе.
Напомним, ранее мы писали о том, в Польше в Жешуве в детском саду умер 3-летний мальчик, трагедия произошла из-за того, что он подавился виноградом.