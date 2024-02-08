В дипломатии есть трюк: экс-глава МИД рассказал, как добиться помощи Украине от Конгресса США

Огрызко отметил, что, вероятнее всего, Украине придется "пережить и перетерпеть" 2024 год, ведь он будет непростым.

Украина должна добиться голосования за пакет помощи в размере 60 млрд. долларов Сената США, ведь значительная часть этих средств останется у американских компаний.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии "Укринформу".

Он выразил мнение, что Украине нужно думать о плане "А", а не о плане "Б", как говорят некоторые эксперты. А именно "добиться того, чтобы американский Конгресс выделил эти 60 млрд для Украины".

Эксминистр отметил, что у дипломатии есть трюк: если хочешь завалить какое-то дело, надо связать один вопрос с другим, который к нему не имеет никакого отношения, "и получается так, как с этим пакетом: когда один вопрос не решается, то другой зависает".

"Я думаю, что после определенной работы, которую общественность проводила с американцами, там наконец-то поняли, что надо этот пакет разрывать и рассматривать отдельно помощь Украине, Израилю и Тайваню и отдельно решать внутренний вопрос границы с Мексикой", — добавил он.

По его мнению, сейчас нужно объяснять, что решение о помощи — это, в частности, и помощь американцев самим себе, поскольку они сами признают, что львиная доля ассигнований остается у компаний США.

Он добавил, что нужно также думать и о некоторых компенсаторах, в частности со стороны европейцев. В то же время дипломат констатировал, что, учитывая исторические и объективные обстоятельства, они не могут заместить все то, что дают американцы.

По словам эксминистра, в плане поставки вооружений для Украины нужно также рассматривать варианты привлечения третьих стран и предусматриваться, чтобы вооружение, которое им уже законтрактовали европейские компании, сейчас перенаправлялось нам.

"То есть работы много, но я не думаю, что это тот случай, когда, как говорила одна наша известная политика, "все пропало". Не все пропало и далеко не пропало, но это, конечно, усложняет жизнь наших военных, причем очень сильно ", — заметил Огрызко.

Он отметил, что не может оценить наш запас прочности безопасности — это больше вопрос к военным. В то же время, по словам дипломата, в пакете помощи США экономическая поддержка Украины "не столь принципиальна".

"Здесь мы больше должны акцентировать внимание на европейской поддержке, а она, слава богу, есть — в рамках централизованного финансирования выделено 50 млрд евро на 4 года, многие страны будут делать это еще и на двустороннем уровне, поэтому, я думаю, речь идет о достаточно серьезные суммы", — спрогнозировал бывший министр.

В то же время дипломат возразил, что речь идет о "катастрофе".

Добавим, что западные аналитики считают, что в отсутствие американской помощи украинская армия не будет внезапно разгромлена, "но деградация ее сил будет неумолимой".

Напомним, 7 февраля, Сенат США провалил голосование о помощи Украине. Он не получил достаточное количество голосов в Сенате.

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