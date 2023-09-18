В Днестре мужчина нашел старинную лодку возрастом до тысячи лет — фото

В Молдове на дне Днестра была найдена старинная лодка, которой по меньшей мере несколько сотен лет. Лодку, выдолбленную из дуба, случайно обнаружила житель села Пухечены.

Об этом пишет Newsmaker.

Директор Национального археологического агентства Влад Ворник считает, что находке может быть от несколькихсот до около тысячи лет – как лодке из Мекерешт на берегу Прута, которую нашли в 2012 году.

Старинная лодка, найденная в Молдове/Фото: Newsmaker

Старинная лодка, найденная в Молдове/Фото: Newsmaker

"Нужно исследовать находку, чтобы получить ответы на вопрос о ее происхождении и возрасте. Но прежде ее нужно законсервировать и реставрировать", — отметил Ворник.

По его словам, лодку вскоре заберут в Национальный музей истории Молдовы.

Напомним, "черные археологи" похитили старинную лодку на Десне (фото).

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