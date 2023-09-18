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В Днестре мужчина нашел старинную лодку возрастом до тысячи лет — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Днестре мужчина нашел старинную лодку возрастом до тысячи лет — фото

Старинную лодку, которую нашли в Днестре/Фото: Newsmaker

Находку обнаружили в Молдове.

В Молдове на дне Днестра была найдена старинная лодка, которой по меньшей мере несколько сотен лет. Лодку, выдолбленную из дуба, случайно обнаружила житель села Пухечены.

Об этом пишет Newsmaker.

Директор Национального археологического агентства Влад Ворник считает, что находке может быть от несколькихсот до около тысячи лет – как лодке из Мекерешт на берегу Прута, которую нашли в 2012 году.

Старинная лодка, найденная в Молдове/Фото: Newsmaker / ©
Старинная лодка, найденная в Молдове/Фото: Newsmaker
Старинная лодка, найденная в Молдове/Фото: Newsmaker / ©
Старинная лодка, найденная в Молдове/Фото: Newsmaker

"Нужно исследовать находку, чтобы получить ответы на вопрос о ее происхождении и возрасте. Но прежде ее нужно законсервировать и реставрировать", — отметил Ворник.

По его словам, лодку вскоре заберут в Национальный музей истории Молдовы.

Напомним, "черные археологи" похитили старинную лодку на Десне (фото).

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Дата публикации
Просмотры
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