В домашней "морозилке" нашли тела двух младенцев: шокирующие подробности

Наручники / © из соцсетей

Во Франциив коммуне Айлевильер-эт-Льомон 50-летняя мать замораживала детей сразу после рождения; в домашнем морозильнике были найдены тела двух младенцев.

Об этом сообщил прокурор Бесанко Седрик Ложелен, пишет издание Le Monde.

По словам прокурора, задержанная признала, что замораживала детей сразу после рождения, которое произошло между 2011 и 2018 годами.

Мать объяснила, что рожала дома, сразу обертывала новорожденных и клала их в морозильную камеру в прачечной своего дома. Она также отметила, что скрывала свои беременности от родных и друзей, придумывала объяснения по набору веса и носила свободную одежду, чтобы скрыть живот. Во время допросов женщина часто плакала и выражала сожаление о детях и семье.

Тела младенцев были обнаружены членом семьи в одном из морозильников во время уборки морозильника. После этого правоохранители обнаружили в том же морозильнике второе тело, завернутое в пакет.

Женщина, имеющая девять детей от трех разных мужчин, в декабре внезапно покинула дом, где проживали ее четверо самых младших детей в возрасте от 14 до 20 лет, их отец и еще один старший ребенок от другого союза. Из-за этого отъезда дом находился в процессе семейной реорганизации, когда произошла трагедия.

Задержание женщины произошло в Булонь-Биянкур, она не оказала сопротивления и была помещена под стражу по подозрению в убийстве. По словам прокурора, беременности пришлись на период между рождением последнего ребенка в 2011 году и возобновлением профессиональной деятельности в 2018 году.

По данным прокуратуры, открыто уголовное производство по статье об убийстве несовершеннолетних до 15 лет - преступление, которое карается пожизненным заключением. Прокуратура ходатайствовала о взятии подозреваемой под стражу. Ее партнер, который также находился под стражей, заявил, что "полностью не знал о беременности и был шокирован", против него пока никаких обвинений не выдвинуто.

Мэр Айлевильер-эт-Льомон Жан-Клод Трамель сообщил, что семья проживала в коммуне около 20 лет, была малозаметной и "не создавала проблем".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе родители оставили 1-летнего мальчика с тяжелыми ожогамибез медицинской помощи а потом спрятали его тело в морозильнике.