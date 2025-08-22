Джон Болтон / © Getty Images

В Вашингтоне прошел обыск в доме бывшего советника президента Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Обыск являлся частью расследования, которое начал директор Федерального бюро расследования Каш Патель.

Об этом пишет The NY Post

Федеральные агенты прибыли в резиденцию Болтона в Бетесде, штат Мэриленд, в 7 утра. Расследование, вероятно, касающееся секретных документов, было начато еще несколько лет назад. По словам высокопоставленного чиновника США, администрация Байдена ранее закрыла его «по политическим причинам». Болтон прокомментировал событие загадочной корреспонденцией в соцсети X: «НИКТО не стоит выше закона… Агенты ФБР выполняют задачи».

Этот инцидент произошел на фоне продолжительного конфликта между Болтоном и Трампом. Болтон ранее обвинялся в разглашении секретной информации в его книге «Комната, где это произошло». Она была опубликована в 2020 году. Министерство юстиции начало расследование по книге еще в сентябре 2020 года.

За день до обыска Патель заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми разрешил утечку секретных документов. Он якобы вводил Конгресс в заблуждение перед выборами 2016 года. Патель также обещал бороться с коррупцией в федеральном правительстве.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что Российский диктатор Путин вышел победителем после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Также он предупреждал, что кремлевский диктатор на переговорах с президентом Дональдом Трампом применит навыки агента КГБ, чтобы убедить американского лидера в своей готовности к миру.