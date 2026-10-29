В Донецкой области в первом же своем бою погиб завербованный Россией индонезиец: что о нем известно

Гражданин Индонезии Тауфик Мухаммад / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Гражданин Индонезии Тауфик Мухаммад, завербованный в российскую оккупационную армию, погиб во время первого боя в Донецкой области. Перед поездкой в Россию он работал таксистом в Джакарте.

Об этом сообщили в ГУР.

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По данным украинской разведки, Тауфик Мухаммад родился 22 мая 1978 года в городе Соронг. До отъезда в Россию он жил в Сурабае на острове Ява. В Индонезии мужчина работал таксистом в Джакарте, а также менеджером по аграрной компании. Кроме того, у него был опыт работы в США и владел английским языком.

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Российские рекрутеры нашли индонезийца после того, как он направил резюме в поисках работы. Вероятно, мужчина поверил обещаниям легкого заработка и отправился в Москву.

19 апреля 2026 Мухаммад подписал контракт с российскими оккупационными войсками в подмосковном Королеве. Контракт предусматривал год службы. После этого иностранца назначили пулеметчиком и отправили в учебный центр под Воронежем. Там он пробыл всего полторы недели, а уже в начале мая его перебросили на временно оккупированную территорию Украины.

Документы погибшего индонезийца / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

По информации ГУР, наемник погиб во время первого боя. Это произошло при попытке российских войск продвинуться от населенного пункта Зеленая Долина в Донецкой области в направлении Новоселовки и Дробышево.

Ранее мы писали о том, что Россия продолжает массово набирать иностранцев на войну, в том числе и индонезийцев, за неимением людей на фронте. Власти РФ пытаются скрыть внутренние проблемы, ведь из-за недовольства экономикой и новой мобилизации россияне все меньше хотят идти воевать добровольно.

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