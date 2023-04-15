В Дрездене эвакуировали 15 тысяч человек из-за бомбы: что произошло

250-килограммовую американскую авиабомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ.

В субботу, 15 апреля, около 15 тысяч жителей немецкого города Дрездена были вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы, не разорвавшейся во времена Второй мировой войны. Специалисты обезвредили взрывоопасную находку.

Об этом сообщает интернет-портал Sächsische Zeitung.

Для проведения эвакуации задействовали 140 спасателей – профессиональных и волонтерских пожарных, работников Красного Креста. Люди в радиусе около одного километра от места обнаружения бомбы в районе Плауэна в западной части города были вынуждены покинуть свои дома. Автобусы транспортной компании увезли людей в аварийный гостел, обустроенный в районе Дрезденского выставочного центра.

Два дома престарелых не удалось эвакуировать, поэтому клиентам и персоналу пришлось переехать в ту часть здания, которая стоит подальше от места опасной находки. Окна и двери открывать не разрешали.

Движение транспорта в районе было перекрыто, под ограничение попал участок железной дороги. Из-за этого задержались пассажирские поезда и городской общественный транспорт, отменен утренний проезд специального поезда на фестиваль паровозов.

Субботняя эвакуация была самой большой за всю историю Дрездена из-за обнаружения неразорвавшейся бомбы времен войны.

Дрезден был объектом бомбардировок союзников во время Второй мировой войны, только авианалеты 13-15 февраля 1945 года унесли до 25 000 человеческих жизней. Значительная часть старого города была разрушена бомбами.

Напомним, ранее со дна реки Дунай в столице Венгрии Будапеште извлекли 100-килограммовую бомбу советского производства времен Второй мировой войны.

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