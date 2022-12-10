В Дрездене злоумышленник открыл стрельбу на радиостанции и захватил заложников в ТЦ

Вооруженный мужчина взял в заложники людей в торговом центре в Дрездене.

В субботу, 10 декабря, в немецком городе Дрезден 40-летний вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре Altmarkt-Galerie.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В торговый центр стянули силы спецназа.

Позже ближе к 13:00 по местному времени стало известно, что полиция задержала злоумышленника. Мужчину ранили во время операции по освобождению. Сообщается, что никто из заложников не пострадал.

По данным правоохранителей, нападающий может страдать психическим заболеванием.

Amokalarm in #Dresden — der Täter soll sich jetzt mit einer Gesiel в der Altmarkt Galerie verschanzt haben Xcitepress https://t.co/ir8FHKDMym pic.twitter.com/Ayi7TI2esL — Radio Dresden (@RadioDresden) December 10, 2022

Также сообщается, что перед нападением на торговый центр, преступник ворвался в здание местной радиостанции Radio Dresden и открыл огонь, сотрудники успели спрятаться в безопасном месте.

После этого мужчина поехал на авто в центральную часть города, где спрятался в одном из помещений косметически хозяйственного магазина в торговом центре Altmarkt-Galerie, где были люди.

Полиция Дрездена также сообщила, что в одном из многоквартирных домов в районе Пролис обнаружили тело 62-летней женщины, являющейся матерью задержанного злоумышленника.

Напомним, в Германии суд арестовал организаторов попытки государственного переворота, в том числе – гражданка России.

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