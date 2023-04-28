В дронах Shahed была найдена технология, похищенная Ираном 20 лет назад у Германии – CNN

Отмечается, что, несмотря на санкции, Иран много лет прилагал немалые усилия для применения западных технологий в своих дронах и ракетах.

Переданные России иранские дроны-камикадзе Shahed-136 оборудованы двигателями с немецкими технологиями, украденными почти 20 лет назад.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на британскую организацию Conflict Armament Research (CAR).

Исследователи в период с ноября 2022 года по март 2023 года исследовали части 20 дронов взятых из Украины дронов иранского производства. Половина из этих БПЛА – Shahed-136.

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Авторам исследования удалось выяснить, что двигатели дронов разработала иранская Oje Parvaz Mado Nafar, известная как Mado. Маркировка Mado была обнаружена на колпачках свечей зажигания в двигателях БПЛА.

Судя по конструкции двигателей, Иран много лет прилагал немалые усилия для применения западных технологий в своих дронах и ракетах, несмотря на санкции.

Исследователи заметили, что компания Mado пыталась скрыть участие в создании дронов Shahed. Об этом свидетельствует, что оригинальные серийные номера на компонентах найденных в Украине беспилотников были стерты.

"Эти модификации помешали следователям выявить сети закупок, способствующих международной поставке ключевых компонентов в Иран", – указано в отчете CAR.

"Иран приобрел западные компоненты и технологии для своей программы БПЛА, воспользовавшись отсутствием прозрачности цепочки поставок", – сказал эксперт организации Таймур Хан.

Как предполагает издание, доходы от продаж дронов Shahed-136 в Россию будут реинвестированы в усовершенствование этой отрасли в Иране.

Напомним, в начале апреля в ОК "Юг" предупредили украинцев, что Россия может вскоре начать атаковать новыми полученными от Ирана дронами-камикадзе Miraj-532.

Как сообщило недавно издание The Wall Street Journal, иранские власти на протяжении последних шести месяцев передали России более 300 тыс. артиллерийских снарядов и миллион патронов. Сделать это удалось с помощью грузовых судов.

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