В ДТП погиб норвежский миллионер Вигнер Линдал Олайсен (фото)

Вигнер Линдал Олайсен

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В Польше погиб один из самых богатых предпринимателей Норвегии, Вигнер Линдал Олайсен, магнат рыбной промышленности, являвшийся совладельцем компании по разведению лосося Nova Sea.

Об этом пишет местный портал The Warsaw.

Авария произошла в Мазовецком воеводстве, когда автомобиль Jaguar, за рулем которого находился Олайсен, по неизвестным причинам врезался в дерево. Информацию о смерти бизнесмена подтвердила компания Nova Sea, которая в своем официальном заявлении выразила глубокое соболезнование семье погибшего.

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«С сожалением сообщаем, что совладелец Nova Sea Хокон Вигнер Линдал Олайсен погиб в автомобильной аварии в Польше. Наши мнения с семьей погибшего», — говорится в официальном заявлении фирмы.

По информации полиции, в крушении погибли двое. До второй жертвы аварии пока не уточняется.

Что о нем известно

Вигнер Линдал Олайсен был норвежским бизнесменом, совладельцем компании Nova Sea — одного из крупнейших производителей лосося в Северной Норвегии. Он родился в 1982 году в семье, которая уже занималась рыбным хозяйством. В 2025 году его состояние оценивалось более 46 миллионов евро, что позволяло ему входить в список 400 самых богатых людей Норвегии.

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