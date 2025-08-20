В ДТП погибло более 70 беженцев, в том числе 17 детей: детали трагедии (фото)

ДТП / © Associated Press

В провинции Герат на западе Афганистана произошла масштабная авария — в результате столкновения автобуса, мотоцикла и грузовика погибли 79 человек, среди них 17 детей.

Об этом со ссылкой на афганскую полицию и местные власти передает Deutsche Welle

Большинство погибших были пассажирами автобуса, следовавшего в направлении Кабула. В транспорте находились афганские беженцы, депортированные из Ирана. Телеканал Al Jazeera и агентство AFP также подтвердили эти данные, отметив, что автобус перевозил десятки людей, среди которых было немало семей с детьми.

Детали трагедии

По предварительной информации, автобус сначала врезался в мотоцикл, а затем столкнулся с грузовиком, который перевозил топливо. В результате удара оба транспортных средства загорелись, что значительно увеличило количество жертв. Полиция Герата сообщила, что причиной аварии стало превышение скорости и несоблюдение правил дорожного движения водителем автобуса.

ДТП / © Associated Press

Местные медицинские службы подтвердили, что среди погибших есть по меньшей мере 17 детей. Те, кто выжил, получили тяжелые ожоги и многочисленные травмы. Пострадавших доставили в больницы, однако врачи предупреждают: количество жертв может возрасти, поскольку состояние некоторых раненых остается критическим.

ДТП / © Associated Press

Трагедия вызвала широкий резонанс в стране. Афганские чиновники призвали усилить контроль за междугородними перевозками и повысить безопасность движения на автодорогах, ведь подобные катастрофы происходят в регионе регулярно из-за перегруженных автобусов, плохого технического состояния транспорта и отсутствия надлежащего контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в районе Эль-Харраш, что в Алжире, в результате падения пассажирского автобуса в реку по меньшей мере восемнадцать человек погибли и десять получили ранения.