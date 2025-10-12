ТСН в социальных сетях

Мир
375
1 мин

В ДТП погибли трое дипломатов, еще двое ранены - Reuters

Автокатастрофа унесла жизни трех сотрудников высшего правительственного органа Катара.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
ДТП

ДТП / © iStock

Накануне важного саммита по Газе вблизи Шарм-эль-Шейха произошла авария с участием катарских дипломатов. В результате инцидента трое представителей Катара погибли, еще двое получили ранения.

Об этом пишет Reuters.

По сообщению посольства Катара в Египте, авария произошла недалеко от города на побережье Красного моря. Погибли трое сотрудников высшего правительственного органа Катара — Амири Диван. Еще двое получили ранения и сейчас проходят необходимое лечение в местной больнице.

Посольство отметило, что тела погибших и пострадавшие будут репатриированы в Доху позже в тот же день.

По данным двух источников в службах безопасности, автомобиль, в котором находились катарские дипломаты, перевернулся на повороте примерно в 50 километрах от Шарм-эль-Шейха.

Эта авария произошла через несколько дней после того, как представители Катара, Турции и Египта участвовали в непрямых переговорах в Шарм-эль-Шейхе, которые привели к соглашению между Израилем и ХАМАС по первому этапу плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в Газе.

Шарм-эль-Шейх готовится принять международный саммит в понедельник, на котором планируется окончательно утвердить это соглашение.

Напомним, ранее мы писали о том, что на следующей неделе президент США Дональд Трамп намерен провести саммит по мирному урегулированию в Секторе Газаво время своего визита в Египет.

