В ДТП попал автобус со школьниками: погибли 20 детей (фото)

В Таиланде наблюдается один из наихудших показателей безопасности дорожного движения в мире.

В Таиланде школьный автобус, который возвращался в Бангкок после экскурсии на севере страны, попал в ДТП и загорелся. В результате трагедии погибли 20 детей и трое учителей. Причина инцидента пока неизвестна, но очевидцы сообщили, что автобус врезался в бетонное ограждение после того, как у него лопнула передняя шина. В результате аварии автобус быстро охватил огонь, и многие пассажиры не смогли выбраться.

Об этом пишет BBC.

На месте происшествия министр транспорта Сурияхе Хуангрунгруангкит сообщил, что автобус работал на сжатом природном газе, который считается "крайне опасным". Он выразил надежду, что министерство найдет способы запретить использование этого вида горючего в легковых автомобилях, ведь это создает серьезные риски.

Среди 23 найденных тел, по данным судебно-медицинской экспертизы, 11 принадлежали мужчинам, 7 – женщинам, а еще 5 не подлежали опознанию. Выжили 19 детей и три учителя, шестеро из них получили серьезные травмы и находятся на лечении в больнице.

Традиционно, 25 человек оставляет свои жизни, когда образовательный центр подвергается пожару на Vibhavadi Rangsit Road в Бангкоке, Тайланд. pic.twitter.com/CLG7WOkpSA — Nissa Saeed (@nissasaeed) October 1, 2024

Заместитель премьер-министра Анутин Чарнвиракул подтвердил, что расследование продолжается и правоохранители работают над установлением всех обстоятельств трагедии. Он также отметил, что в Таиланде наблюдается один из наихудших показателей безопасности дорожного движения в мире, в частности примерно 20 тысяч смертельных случаев ежегодно из-за опасных транспортных средств и неаккуратного вождения.

ДТП в Таиланде/Lost in the Mook соцсеть Х

Напомним, в Винницкой области в ДТП погибла двухлетняя девочка. Женщина за рулем Opel Zafira на сельской дороге врезалась в электроопору, в результате чего сработала подушка безопасности, которая и унесла жизнь ребенка, который сидел на переднем сиденье с 5-летней сестричкой.

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