В ДТП попал автобус со студентами: по меньшей мере 12 погибших и 33 раненых

В ДТП пострадали студенты-медики из Суэцкого университета Галала.

На северо-востоке Египта автобус, в котором находились студенты, попал в ДТП. В результате аварии погибли по меньшей мере 12 человек, а 33 получили травмы.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Автобус опрокинулся на шоссе, соединяющее Каир с побережьем Красного моря. На место происшествия было направлено 28 машин скорой помощи.

Сообщается, что в крушении пострадали студенты-медики из Суэцкого университета Галала. По предварительным данным, водитель автобуса мог превысить скорость и лишиться контроля над транспортным средством.

Напомним, в Таиланде школьный автобус, возвращавшийся в Бангкок после экскурсии, попал в ДТП и вспыхнул. В результате аварии погибли 20 детей и трое учителей.

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