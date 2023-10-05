В ДТП с автобусом возле Венеции погибла украинская чиновница

В Госагентстве водных ресурсов выразили соболезнования семье погибшей женщины, уехавшей в туристическое путешествие во время отпуска.

Одной из погибших в ужасной автокатастрофе, которая произошла близ популярного среди туристов итальянского города Венеции, была сотрудница Государственного агентства водных ресурсов Ирина Пащенко.

Об этом сообщили в четверг, 5 октября, на Facebook-странице ведомства.

Погибшая работала в должности начальницы отдела водных отношений и ведения водного кадастра Северо-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов. О ней отзываются как о замечательном профессионале и светлом человеке.

В Госагентстве водных ресурсов выразили соболезнования семье погибшей женщины.

“Разделяем вашу скорбь и в это тяжелое время выражаем родным и близким наши искренние соболезнования. Пусть светлое воспоминание об Ирине навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал, любил и уважал”, — говорится в некрологе.

Итальянские СМИ сообщают, что погибшей было 30 лет, родом она из украинского города Славянска. Вместе с двумя подругами она уехала в туристическую поездку во время отпуска. Все трое погибли.

Ранее сообщалось, что итальянские власти идентифицировали каждого из 21 погибшего в ДТП с автобусом близ Венеции. Среди погибших в аварии оказалось девять украинцев. Еще пятеро украинцев с места аварии госпитализировали.

Напомним, 4 октября возле Венеции возвращавшийся в кемпинг туристический автобус упал с эстакады, с 10-метровой высоты на железнодорожный путь и загорелся. В ДТП погиб 21 человек, среди которых были и дети.

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