- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 4193
- Время на прочтение
- 2 мин
В смертельном ДТП в Румынии автобус с украинцами столкнулся с микроавтобусом (фото)
К сожалению, погибла находившаяся в микроавтобусе женщина из Румынии.
В Румынии на северо-востоке страны автобус с украинцами въехал в микроавтобус. В результате ДТП погибла женщина, которая находилась в микроавтобусе.
Об этом сообщает Digi24.
Авария произошла утром 30 июня на трассе DN2 в ждущем Бакеу. Автобус, где находились 60 граждан Украины, в том числе 21 ребенок, столкнулся с румынским микроавтобусом, где также находились пассажиры.
По предварительной информации, микроавтобус стоял на обочине и автобус въехал в него.
Как заявили в полиции Бакеу, в результате аварии погибла 29-летняя женщина из Румынии, которая была в микроавтобусе, еще четыре человека из него получили травмы, они были госпитализированы в серьезном состоянии.
Также известно, что медики госпитализировали одного человека из автобуса, еще шестерым пассажирам, в том числе двум детям, оказали скорую помощь на месте аварии.
Гражданство 40-летнего водителя автобуса не указывают, вспоминая лишь, что он не гражданин Румынии. Тест на алкогольное опьянение оказался отрицательным.
Напомним, в Украине, в Николаевской области, произошло жуткое ДТП, в котором три человека погибли.
Ранее, 25 июня, в Румынии произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 55 украинцев.