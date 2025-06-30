В смертельном ДТП в Румынии автобус с украинцами столкнулся с микроавтобусом (фото)

Автобус с украинцами въехал в микроавтобус

Реклама

В Румынии на северо-востоке страны автобус с украинцами въехал в микроавтобус. В результате ДТП погибла женщина, которая находилась в микроавтобусе.

Об этом сообщает Digi24.

Авария произошла утром 30 июня на трассе DN2 в ждущем Бакеу. Автобус, где находились 60 граждан Украины, в том числе 21 ребенок, столкнулся с румынским микроавтобусом, где также находились пассажиры.

Реклама

ДТП в Румынии

По предварительной информации, микроавтобус стоял на обочине и автобус въехал в него.

ДТП в Румынии Фото Скрин видео Digi24

Как заявили в полиции Бакеу, в результате аварии погибла 29-летняя женщина из Румынии, которая была в микроавтобусе, еще четыре человека из него получили травмы, они были госпитализированы в серьезном состоянии.

ДТП в Румынии Фото Скрин видео Digi24

Также известно, что медики госпитализировали одного человека из автобуса, еще шестерым пассажирам, в том числе двум детям, оказали скорую помощь на месте аварии.

Гражданство 40-летнего водителя автобуса не указывают, вспоминая лишь, что он не гражданин Румынии. Тест на алкогольное опьянение оказался отрицательным.

Реклама

Напомним, в Украине, в Николаевской области, произошло жуткое ДТП, в котором три человека погибли.

Ранее, 25 июня, в Румынии произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 55 украинцев.

Читайте также