Война США против Ирана / © ТСН.ua

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В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае, где расположен комплекс Trump International Hotel & Tower, вечером раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По информации агентства, очевидцы в районе Business Bay рассказали, что услышали громкие взрывы около 20:20 по местному времени (19:20 по киевскому времени). Причина инцидента пока остается неизвестной.

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Взрывы прогремели на фоне предыдущих угроз со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Ранее КВИР заявил, что считает законными целями для своих следующих атак объекты недвижимости, связанные с президентом США Дональдом Трампом.

В опубликованный иранской стороной список, в частности, вошли Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде, Trump Tower в Эр-Рияде и ряд других объектов, связанных с американским президентом.

На данный момент официальной информации о причинах взрывов, возможных разрушениях или пострадавших нет. Компетентные органы ОАЭ пока не прокомментировали происшествие.

Напомним, президент США Дональд Трамп склоняется к дальнейшему расширению военных операций против Ирана. Среди обсуждаемых вариантов — усиление воздушных ударов, развертывание сухопутных войск для захвата иранских территорий вблизи Ормузского пролива, а также бомбардировка ядерного объекта на горе Пикакс.

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