В Дубае, где расположена недвижимость семьи Назарбаева, приземлился секретный самолет из Казахстана – The Insider

В Дубае, где расположена недвижимость семьи Назарбаева, приземлился секретный самолет из Казахстана – The Insider

Борт может принадлежать Национальной гвардии Казахстана.

В Дубае, где расположена незарегистрированная недвижимость семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, приземлился самолет, данные о полете которого были скрыты.

Об этом сообщает The Insider.

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Борт E35L самолета Embraer Legacy 650 может принадлежать Национальной гвардии Казахстана.

До этого OCCRP и некоммерческая группа C4ADS провели расследование о незарегистрированной недвижимости Назарбаева в Дубае.

По данным расследователей, в городе расположены резиденции внука Назарбаева Нурали Алиева, его зятя Тимура Кулибаева и экс-руководителя Комитета нацбезопасности Карима Массимова.

Напомним, 5 января Карима Массимова уволили. В должности главы Комитета национальной безопасности Казахстана его сменил Ермек Сагимбаев. The Insider отмечает, что об этом стало известно примерно одновременно с вылетом самолета из Нур-Султана. Некоторые апартаменты Массимова, по информации авторов расследования, расположены в районе Dubai International City – рядом с аэропортом, где сел самолет.

У Алиева - три резиденции в микрорайоне Джумейра-Бич Резиденс на побережье Персидского залива, еще одна расположенная на яхтенной пристани Марина, сообщили в OCCRP. Зять Назарбаева, по данным авторов расследования, располагает апартаментами на искусственном острове Palm Jumeirah.

В Казахстане люди митингуют из-за повышения цен на газ | Новости мира

Как известно, в Казахстане с 1 января продолжаются протесты. Формальным поводом стало увеличение цен на газ, власти страны частично пошли на уступки, но впоследствии ситуация изменилась. В ночь на 5 января протесты переросли в столкновения митингующих и полиции, в течение дня в стране частично отсутствовал Интернет и связь.

Позже президент Токаев ввел чрезвычайное положение по всей территории Казахстана и провел переговоры с президентами РФ и Беларуси Путиным и Лукашенко. В ночь на 6 января он объявил, что обратился к главам государств ОДКБ (Организация Договора коллективной безопасности — ред.) оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы".

6 января ОДКБ и, в частности, Россия направили коллективные военные силы в Казахстан для подавления протестов.

Кроме того, в Таджикистане подтвердили, что 200 их военных готовы отправиться в Казахстан вместе с другими солдатами из стран ОДКБ – России, Армении, Беларуси и Кыргызстана.

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