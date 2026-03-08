В Дубае массово отдают здоровых домашних животных на эвтаназию: в чем причина

Домашние животные / © Unsplash

Эскалация боевых действий на Ближнем Востоке спровоцировала кризис в Объединенных Арабских Эмиратах. Спасаясь от угрозы великой войны, многие иностранцы и местные жители срочно покидают Дубай, однако их домашние любимцы становятся жертвами этой паники.

Об этом пишет Metro.

Ветеринарные клиники Дубая сообщают о резком скачке обращений по поводу эвтаназии домашних любимцев. Представители местной службы передержки животных The Barking Lot отмечают, что владельцы предпринимают такие радикальные шаги исключительно из соображений собственного удобства.

«Некоторые ветеринары подтвердили, что владельцы приходят усыплять абсолютно здоровых питомцев, поскольку просто не хотят брать на себя финансовые расходы на их переезд или тратить время на оформление соответствующих документов», — отмечают волонтеры.

В то же время организации, занимающиеся спасением и пристройкой животных, такие как K9 Friends Dubai, переполнены.

По словам владелицы приюта Адити Гури, центры получили сотни сообщений о брошенных животных, из-за чего оказались на грани коллапса и физически не в состоянии обеспечить уход за всеми спасенными.

Социальные сети ОАЭ переполнены кадрами собак, которых владельцы просто привязали к фонарным столбам без пищи и воды, спасаясь бегством.

Заброшенный пес / © Metro

Зафиксированы редкие случаи, когда котят оставляют в картонных коробках под воротами приютов.

В одной из таких коробок волонтеры нашли записку: «Я возвращаюсь в свою страну из-за сложившейся ситуации. Я пытался позвонить по телефону, но никто не отвечал, поэтому мне пришлось приехать к вам. Извиняюсь за то, что оставил их перед вашими воротами».

Заброшенный котенок / © Metro

Трагическая ситуация сложилась и на сухопутных границах. Некоторым жителям ОАЭ, пытавшимся эвакуироваться автомобилями через Оман, пограничники запретили провоз животных. В результате десятки кошек и собак были просто выброшены их хозяевами в пустыне.

Благотворительная организация «War Paws», специализирующаяся на поддержке животных в зонах вооруженных конфликтов, констатирует, что такое поведение людей не является новым для регионов, охваченных войной.

Генеральный директор организации Луиза Хасти провела четкие параллели с другими конфликтами: «То же происходило в Ираке и происходит в Украине. Некоторые люди просто не воспринимают жизнь домашних животных ценностью. Однако бросать домашних животных на границе или на улицы, даже не доверив их ветеринару, этому нет никакого оправдания. Дубай — очень богатая страна».

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, 6 марта, эвакуационный рейс Air France, организованный французским правительством для возвращения своих граждан из Объединенных Арабских Эмиратов, вынужден был развернуться во время полета из-за ракетной угрозы в регионе.

Кстати, из-за фактической остановки работы ключевых портов и аэропортов Дубай оказался на грани продовольственного коллапса. По данным генерального директора международной логистической компании Kühne+Nagel Штефана Пауля, запасов свежих продуктов в городе осталось всего на 10 дней. Поскольку ОАЭ критически зависят от импорта, жесткий дефицит продовольствия может наступить очень быстро.