В Дубае произошел масштабный пожар в 67-этажном небоскребе Dubai Marina (фото)

Пожар в небоскребе

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Утром 14 июня в районе Dubai Marina с 67-этажного жилого дома продолжал подниматься дым после сильного пожара, который в течение ночи тушили подразделения Гражданской обороны Дубая.

Об этом сообщает The National.

Согласно официальной информации Dubai Media Authority, на полную ликвидацию огня спасателям понадобилось шесть часов. В результате происшествия пострадавших нет, ведь все 3820 жителей из 764 квартир были успешно эвакуированы в безопасное место.

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«На месте дежурят бригады скорой помощи и медицинский персонал, готовые оказать жителям медицинскую и психологическую поддержку», — сообщили в пресс-службе.

Местные власти и застройщик уже сотрудничают для предоставления временного жилья для эвакуированных граждан.

Пожар вспыхнул около 21:30 13 июня на верхних этажах небоскреба Tiger Tower, также известного как Marina Pinnacle, расположенного в деловом районе города.

Пожежа у Дубаї

Во время инцидента очевидцы зафиксировали видео, на котором видно, как пламя охватило часть здания, а экстренные службы быстро прибыли на место. Многие жильцы покинули здание и находились на улице, пока спасатели сдерживали распространение огня.

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Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, продолжается расследование. Дополнительная информация ожидается от Гражданской обороны Дубая.

Временные изменения в движении транспорта. Из-за пожара Управление транспорта Дубая (RTA) сообщило о временных перебоях в движении поездов между станциями Dubai Marina и Palm Jumeirah.

«Это вынужденная мера для безопасности пассажиров и поддержки эффективной работы пожарных бригад», — говорится в заявлении RTA.

Для пассажиров был организован альтернативный автобусный маршрут. Сейчас ситуация находится под контролем. Все службы работают над восстановлением инфраструктуры и помощью гражданам.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Гонконге произошел масштабный пожар в недостроенном небоскребе