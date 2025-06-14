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В Дубае произошел масштабный пожар в 67-этажном небоскребе Dubai Marina (фото)
Мощный пожар охватил верхние этажи многоэтажки Marina Pinnacle в Дубае.
Утром 14 июня в районе Dubai Marina с 67-этажного жилого дома продолжал подниматься дым после сильного пожара, который в течение ночи тушили подразделения Гражданской обороны Дубая.
Об этом сообщает The National.
Согласно официальной информации Dubai Media Authority, на полную ликвидацию огня спасателям понадобилось шесть часов. В результате происшествия пострадавших нет, ведь все 3820 жителей из 764 квартир были успешно эвакуированы в безопасное место.
«На месте дежурят бригады скорой помощи и медицинский персонал, готовые оказать жителям медицинскую и психологическую поддержку», — сообщили в пресс-службе.
Местные власти и застройщик уже сотрудничают для предоставления временного жилья для эвакуированных граждан.
Пожар вспыхнул около 21:30 13 июня на верхних этажах небоскреба Tiger Tower, также известного как Marina Pinnacle, расположенного в деловом районе города.
Во время инцидента очевидцы зафиксировали видео, на котором видно, как пламя охватило часть здания, а экстренные службы быстро прибыли на место. Многие жильцы покинули здание и находились на улице, пока спасатели сдерживали распространение огня.
Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, продолжается расследование. Дополнительная информация ожидается от Гражданской обороны Дубая.
Временные изменения в движении транспорта. Из-за пожара Управление транспорта Дубая (RTA) сообщило о временных перебоях в движении поездов между станциями Dubai Marina и Palm Jumeirah.
«Это вынужденная мера для безопасности пассажиров и поддержки эффективной работы пожарных бригад», — говорится в заявлении RTA.
Для пассажиров был организован альтернативный автобусный маршрут. Сейчас ситуация находится под контролем. Все службы работают над восстановлением инфраструктуры и помощью гражданам.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Гонконге произошел масштабный пожар в недостроенном небоскребе