В Дубае произошла серия мощных взрывов: популярный курорт остался без авиасообщения
Эскалация на Ближнем Востоке добралась до Дубая — туристической столицы ОАЭ.
28 февраля в Дубае произошла серия мощных взрывов на фоне ракетных ударов Ирана. Все аэропорты этого популярного курортного города приостановили работу.
Об этом сообщили CNN.
Сотрудники издания сообщили о пяти взрывах в Дубае. По их словам, четыре из них были очень громкими. Впрочем, пока неясно, были ли взрывы в результате ударов, перехватов системами ПВО ОАЭ или чего-либо другого.
Обратите внимание, что Дубай является коммерческим и туристическим центром ОАЭ, где нет военных объектов США.
Аэропорты Дубая остановили работу
Все рейсы «до» и «с» двух главных аэродромов, в том числе из Международного аэропорта Дубая, который считается самым загруженным в мире и куда ежедневно прибывает и вылетает от 2000 до 2500 рейсов, приостановлены. Как долго будут действовать ограничения, пока неизвестно.
«Аэропорты Дубая подтверждают, что все рейсы в Международном аэропорту Дубая и Международном аэропорту Аль-Мактум приостановлены к дальнейшему сообщению», — говорится в заявлении.
Пассажирам рекомендуют не ехать в аэропорт и обращаться непосредственно в свои авиакомпании для получения последней информации своих рейсов. Отмечается, что такое решение было принято из-за «скорой эскалации ситуации безопасности в регионе» и закрытия воздушного пространства над странами Персидского залива.
Напомним, днем 28 февраля в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. Американская база в столице ОАЭ стала целью ракетного удара по Ирану. Во время перехвата баллистики погиб один человек — это гражданин Азии. Обломки ракеты упали на жилой район города.