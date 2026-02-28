В Дубае произошла серия мощных взрывов: популярный курорт остался без авиасообщения

Самолет. / © pixabay.com

28 февраля в Дубае произошла серия мощных взрывов на фоне ракетных ударов Ирана. Все аэропорты этого популярного курортного города приостановили работу.

Об этом сообщили CNN.

Сотрудники издания сообщили о пяти взрывах в Дубае. По их словам, четыре из них были очень громкими. Впрочем, пока неясно, были ли взрывы в результате ударов, перехватов системами ПВО ОАЭ или чего-либо другого.

Обратите внимание, что Дубай является коммерческим и туристическим центром ОАЭ, где нет военных объектов США.

Аэропорты Дубая остановили работу

Все рейсы «до» и «с» двух главных аэродромов, в том числе из Международного аэропорта Дубая, который считается самым загруженным в мире и куда ежедневно прибывает и вылетает от 2000 до 2500 рейсов, приостановлены. Как долго будут действовать ограничения, пока неизвестно.

«Аэропорты Дубая подтверждают, что все рейсы в Международном аэропорту Дубая и Международном аэропорту Аль-Мактум приостановлены к дальнейшему сообщению», — говорится в заявлении.

Пассажирам рекомендуют не ехать в аэропорт и обращаться непосредственно в свои авиакомпании для получения последней информации своих рейсов. Отмечается, что такое решение было принято из-за «скорой эскалации ситуации безопасности в регионе» и закрытия воздушного пространства над странами Персидского залива.

Напомним, днем 28 февраля в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. Американская база в столице ОАЭ стала целью ракетного удара по Ирану. Во время перехвата баллистики погиб один человек — это гражданин Азии. Обломки ракеты упали на жилой район города.