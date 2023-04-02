"В духовном мире Россия уже выиграла": прорицательница из Гоа "видела разряд над собой и пообещала россиянам процветание" (видео)

Пропагандисты пробили очередное дно – теперь для успокоения своих граждан они зовут на телевидение прорицателей и пророков из других стран.

Российская пропаганда уже не справляется обычными им методами успокоения своих граждан о том, что в РФ вроде бы все хорошо, а экономика будет "процветать". От так называемых политических экспертов на РосТВ перешли к другим методам – на эфиры зовут пророков и астрологов, убеждающих людей в том, что Россия будет "успешной".

Одно из таких видео опубликовал Telegram-канал "НеШутки".

Так, на один из эфиров в РФ пригласили колоритную прорицательницу из Гоа (Индия), которая предрекла "великое будущее России" и рассказала о "бешеной энергетике" российской земли. Также, по ее словам, в "духовном мире Россия уже выиграла войну".

Не забыла женщина вспомнить и о США, так, она "увидела страдания американцев из-за действий их властей".

Другие же астрологи и прорицатели, однако, уже российского происхождения, рассказали о "невероятном развитии российской экономики, начале золотого века РФ", однако без последних моделей iPhone и просят "продержаться россиян год или два".

Напомним, несмотря на положительные прогнозы прорицателей и пророков, по данным Forbes, Россия уже потратила на войну $114,4 млрд – около $10 млрд ежемесячно.

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