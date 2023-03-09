В двигатель попала птичка: пассажирский самолет, следовавший из Петербурга, подал сигнал тревоги

В четверг, 9 марта, пассажирский Boeing 737, следовавший из Петербурга в Ижевск, после взлета подал сигнал тревоги.

Об этом сообщают российские СМП со ссылкой на авиаслужбы.

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"Самолет подал сигнал тревоги примерно через 10 минут после взлета. В это время борт был на высоте около 3 тыс. метров над городом. Он почти сразу начал разворот и снижение для возвращения в аэропорт вылета", — пишут российские пропагандисты.

Как сообщает местный канал 78, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту"Пулково", Санкт-Петербург. Причиной экстренной посадки якобы стала попавшая в двигатель птичка.

По словам пассажиров, они увидели огонь в левом двигателе и сообщили бортпроводникам. Те в свою очередь предупредили пилотов о проблемах с судном.

Как сообщалось ранее, в российском аэропорту Сочи из крыла самолета "Уральских авиалиний" прямо во время взлета начало вытекать горючее. Эту неисправность случайно заметил диспетчер и сказал пилотам.

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