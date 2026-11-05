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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В двух областных центрах Украины пропала вода: что произошло и когда её восстановят

Сразу в двух крупных городах Украины возникли проблемы с водоснабжением. В Киеве и Сумах произошло отключение электроэнергии на объектах водоканалов, специалисты пытаются восстановить их работу.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Перебои с водоснабжением в Киеве и Сумах

Перебои с водоснабжением в Киеве и Сумах / © pixabay.com

В четверг, 5 ноября, в Киеве и Сумах возникли проблемы с водоснабжением из-за отключения электроэнергии на объектах водоканалов. Специалисты работают над восстановлением подачи воды.

Об этом сообщили Киевская городская государственная администрация и КП «Горводоканал» Сумского городского совета.

В Киеве временные перебои с водоснабжением связаны с отключением электроэнергии на объектах «Киевводоканала». Сотрудники предприятия совместно с энергетиками пытаются как можно скорее восстановить водоснабжение.

«Услуга постепенно восстанавливается там, где это возможно. Напоминаем: набрать питьевую воду можно в городских бюветах», — сообщили в КГГА.

В Сумах проблемы с водоснабжением возникли из-за значительных колебаний напряжения в электросети. По информации местного водоканала, с 12:00 5 ноября его объекты остались без электроэнергии.

«Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Энергетики работают над устранением проблемы. Как только ситуация с энергоснабжением стабилизируется, водоснабжение будет обеспечено в обычном режиме. Следите за нашими обновлениями», — добавили в КП «Горводоканал».

Напомним, киевские власти решили объяснить, как город готовятся к отопительному сезону в условиях нестабильной работы энергосистемы и почему обычные генераторы не способны полностью покрыть потребности киевлян в воде.

Ранее украинский учёный и эксперт в области энергоэффективности Станислав Игнатьев сообщил, что российские удары по мостам через Днепр могут иметь последствия не только для транспортного сообщения Киева, но и для систем водоснабжения и отопления.

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