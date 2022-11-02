В двух провинциях Эквадора объявили чрезвычайное положение из-за серии терактов против правоохранителей

Начиная с 1 ноября на западе Эквадора произошло не менее 12 терактов против правоохранителей

По меньшей мере, пятеро эквадорских полицейских были убиты во вторник в результате терактов со взрывчаткой.

Теракты произошли во время перевода заключенных из тюрьмы Гуаякиль, сообщает Reuters.

Президент страны Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в провинциях Гуаяс и Эсмеральдас на западе страны.

Начиная с 1 ноября на западе Эквадора произошло, по меньшей мере, 12 терактов против правоохранителей.

"Я решил действовать строго в рамках закона. Мы делаем шаги по защите граждан. С сегодняшнего дня в Гуаяс и Эсмеральдас объявили чрезвычайное положение и комендантский час", — сказал президент в своем обращении к нации.

Теракты в стране начались после того, как часть заключенных из тюрьмы Гуаякиль, где проходили разборки между местными бандами, были отправлены в другие тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что британец бросил зажигательные бомбы в лагерь мигрантов и совершил ужасное самоубийство.

Также мы информировали, что в столице Сомали в результате взрыва двух заминированных автомобилей по меньшей мере 100 человек погибли и 300 получили ранения.

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