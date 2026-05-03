В двух странах НАТО объявляли об угрозе российских дронов
Предупреждение было направлено в связи с военными действиями России против Украины.
Жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии утром 3 мая предупредили о возможной угрозе беспилотников на фоне атаки России на Украину.
Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в соцсети X и Министерства внутренних дел Эстонии в Facebook.
Жители эстонских уездов Вирумаа и Ида-Вирумаа получили предупреждение от военных об угрозе дронов около 3:00 утра. В 5:30 утра Силы обороны упразднили тревогу, сообщив, что в воздушном пространстве Эстонии нет угроз.
В Министерстве внутренних дел позже уточнили, что предупреждения направили «в связи с военными действиями России против Украины», в частности, из-за вероятности того, что дроны могут попасть в воздушное пространство Эстонии.
Около четырех часов утра подобное предупреждение получили жители латвийских городов — Алуксне, Балви, Лудзе, Резекне и Краслава. Несколько часов спустя Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что возможная угроза исчезла.
Напомним, усиление атак РФ на украинские порты превратило жизнь жителей приграничья Румынии в постоянный стресс. Российские дроны-камикадзе все чаще нарушают воздушное пространство этой страны НАТО.