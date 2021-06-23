В Эфиопии жертвами авиаудара по рынку стали десятки людей, военные блокируют проезд "скорых"

Речь может идти о более чем 80 жертвах.

Десятки людей погибли в результате авиаудара в эфиопском городе Тагогон, регион Тыграй.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и медицинских работников.

По информации Associated Press со ссылкой на медика, речь может идти о более чем 80 жертвах.

Отмечается, что бомба попала в местный рынок около 13:00 во вторник, 22 июня, рассказала женщина, у которой в результате авианалета пострадал муж и двухлетняя дочь.

"Мы не видели самолет, но слышали его. Когда произошел взрыв, все выбежали — через некоторое время мы вернулись и пытались помочь раненым", — сказала она.

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Медработник сообщил о десятках жертв, ссылаясь на очевидцев и сотрудников службы экстренного реагирования.

Трое других медработников сообщили, что эфиопские военные блокируют проезд машин скорой помощи к месту происшествия.

По словам одного из них, около 20 медиков на шести скорых пытались добраться до раненых, но солдаты остановили их на блокпосту.

"Мы пробыли на блокпосту больше часа, пытаясь договориться, у нас было письмо из бюро здравоохранения — мы показали им. Но они сказали, что это приказ", — рассказал медик.

В свою очередь представитель вооруженных сил Эфиопии полковник Гетнет Адане не подтвердил и не опроверг факт происшествия. Он сказал, что авиаудары являются обычной военной практикой и не нацелены на мирных жителей.

Также он отрицает, что военные блокировали машины скорой помощи.

Отметим, что вооруженное противостояние между центральным правительством Эфиопии и властями штата Тыграй вспыхнуло с ноября 2020 года. Оппозиционные партии Эфиопии свидетельствуют, что с ноября вследствие боевых действий между эфиопскими войсками и Народным фронтом освобождения Тыграя погибли более 50 тысяч человек.

Ранее в Эфиопии боевики убили 30 мирных жителей во время нападения на деревню в западном регионе Оромия.

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