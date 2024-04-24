В эфире у Соловьева пропагандисты внезапно разнесли Януковича: что произошло

На РосТВ пропагандисты договорились к тому, что Янукович также был фашистом и русофобом. Его обзывали последними словами, хотя сами продвигали эту кандидатуру.

Об этом говорит журналист Денис Казанский.

"Двухметровое чмо", "ничтожество" и "шавка"

Один из гостей эфира, который перешел на сторону врага, вспомнил, что в его родном Запорожье при власти "Партии регионов" продавалась книга Василия Шкляра. Она была "пропитана русофобией". Мол, "Ющенко и другие бандерлоги" присвоили ей государственную премию.

"Мы Виктору Федоровичу донесли, что подобные книги не могут получать государственную премию. На что он просто хрюкнул и никак эту схему не сломал", – сетует роспропагандист.

В ходе обсуждения Владимир Соловьев, вспомнив, как "Витька-шапка" получил "ходку" за то, что снимал шапки с людей.

"Из женщин! Двухметровое чмо, даже не могло на серьезное преступление уйти. Ничего просто", — добавил депутат ВР от "Партии регионов" Игорь Марков.

Впрочем, ранее президентство Януковича россиян полностью устраивало. Они все были на его стороне. Теперь по непонятным причинам мнение изменилось.

"Вообще у украинцев большой талант выбирать себе руководителей", – считает Соловьев.

Любопытно. Разве не россияне в 204 и 2010 годах убеждали украинцев выбирать именно Януковича, уничтожая и демонизируя оппонентов? Теперь же в РФ ругают народ Украины за то, что его избрал.

Соловьев решил поинтересоваться, почему же Янукович таки не был в авторитете после "трех ходок".

"Да в каком авторитете? Он козлом был!", – говорит Марков, который прислуживал Януковичу.

Невероятно! Как внезапно пропагандисты и коллаборационисты прозрели. Все узнали об уголовном прошлом, преступлениях и ужасных личных качествах Януковича. Это, конечно, правда. Но где вы были со всеми этими заявлениями в 2014 году?

"Мы думали, что он авторитетный вор, а он – шавка позорный", – сказал другой предатель Украины Спиридон Килинкаров, который сам обслуживал Януковича.

По убеждению Казанского, одно непонятно: какие у всех этих людей претензии к украинцам? Они слово в слово повторяют все, что говорили украинцы на Майдане. Даже грубее, потому что украинцы стеснялись говорить так о Януковиче по телевизору, как эти люди в эфире.

"Почему вы нас называете "майдаунами", если вы сами думаете так, как мы? Как вы можете требовать от украинцев повиновения этому человеку? Почему вы осуждаете украинцев за то, что они вышли на площадь и требовали, чтобы Янукович убрался к чертям? Почему преследуете украинцев за это? Россия 10 лет мстит Украине за то, что не захотела терпеть это "двухметровое чмо", "грабившее женщин в туалете", которое они сами презирают", — резюмировал он.

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