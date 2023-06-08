В Египте акула приплыла к берегу, потащила и съела российского туриста

Парень, разорванный акулой в Египте, погиб на глазах у своего отца.
В Египте, в городе Хургада, акула напала и съела мужчину у берега. По предварительным данным, погибший – гражданин России.
Об этом говорится в сообщении телеграмм-канала "База", со ссылкой на собственные источники, а также реакции на инцидент генконсульства России.
Ведомству о гибели гражданина РФ сообщила полиция Хургады.
По одной из версий, во время нападения акулы мужчина плавал вместе с девушкой, ей удалось спастись. Однако не исключено, что они просто плавали рядом друг с другом в момент, когда на мужчину напала акула. Это дало женщине шанс успеть доплыть до берега.
По данным полиции, мужчина в течение нескольких месяцев проживает в Египте и пришел поплавать в район "Dream Beach" в Хургаде.
По предварительной информации, акула напала на 23-летнего Владимира Попова из Архангельской области. Семья парня купила квартиру и поселилась в жилом комплексе British Resort. Об этом источнику рассказала их соседка в Хургаде.
После инцидента Генконсульство России выпустило предупреждение "хранить бдительность во время пребывания в воде"
Добавим, что парень, разорванный акулой в Египте, погиб на глазах у своего отца.
Прибывшие на место происшествия спасатели уже ничем не смогли помочь парню.
Напомним, профессиональная инструкторша по дайвингу ранее объясняла, почему не стоит убегать от акулы в воде.
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