В Египте акула приплыла к берегу, потащила и съела российского туриста

Парень, разорванный акулой в Египте, погиб на глазах у своего отца.

В Египте, в городе Хургада, акула напала и съела мужчину у берега. По предварительным данным, погибший – гражданин России.

Об этом говорится в сообщении телеграмм-канала "База", со ссылкой на собственные источники, а также реакции на инцидент генконсульства России.

Ведомству о гибели гражданина РФ сообщила полиция Хургады.

Акула съела мужчину у берега. Погибший – гражданин России. Фото: скрин видео "База"

По одной из версий, во время нападения акулы мужчина плавал вместе с девушкой, ей удалось спастись. Однако не исключено, что они просто плавали рядом друг с другом в момент, когда на мужчину напала акула. Это дало женщине шанс успеть доплыть до берега.

По данным полиции, мужчина в течение нескольких месяцев проживает в Египте и пришел поплавать в район "Dream Beach" в Хургаде.

По предварительной информации, акула напала на 23-летнего Владимира Попова из Архангельской области. Семья парня купила квартиру и поселилась в жилом комплексе British Resort. Об этом источнику рассказала их соседка в Хургаде.

Акула съела мужчину у берега. Погибший – гражданин России. Фото: "База"

После инцидента Генконсульство России выпустило предупреждение "хранить бдительность во время пребывания в воде"

Добавим, что парень, разорванный акулой в Египте, погиб на глазах у своего отца.

Прибывшие на место происшествия спасатели уже ничем не смогли помочь парню.

Напомним, профессиональная инструкторша по дайвингу ранее объясняла, почему не стоит убегать от акулы в воде.

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