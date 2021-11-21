В Египте бушует ненастье: из-за песчаной бури и грозы в стране закрыли школы

В Египте бушует ненастье: из-за песчаной бури и грозы в стране закрыли школы

Из-за скопления дождевой воды затопило также киоски и автомобили.

В Египте 20 ноября в 90 километрах от столицы горожан накрыла песчаная буря, а из-за ливней в десятках провинций страны не работают школы.

Об этом сообщает египетское издание Al-Ahram.

По данным Египетского метеорологического управления, осадки вызваны грозовыми облаками, которые скапливаются над разными частями северного побережья страны. Сообщается, что в отдельных районах ливень длился более получаса.

Из-за скопления дождевой воды киоски и автомобили затопило. Вакуумные грузовики на дорогах сливали воду, чтобы уменьшить пробки.

От непогоды пострадала и столица Египта Каир, однако коммунальщикам удалось в большинстве районов справились с осадками.

В 90 километрах от Каира в городе Файюм в тот же день прошлась песчаная буря. В результате этого, чтобы предотвратить появление жертв от погодных условий, власти решили отменить обучение и закрыть школы.