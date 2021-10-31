В Египте массово отравились туристы: МИД узнал пострадали ли украинцы

В больницу попали четыре десятка россиян.

В Хургаде в отеле AMC Royal отравилось около полусотни туристов, многие из них россияне. Пострадавших украинцев нет.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на РосСМИ.

Отмечается, что 40 граждан РФ госпитализированы, а после инцидента гостиницу решили закрыть на неопределенный срок. Точные причины отравления пока не известны. В египетском Минтуризме только говорят, что инцидент произошел из-за "человеческих ошибок".

В то же время, представитель МИД Олег Николенко в комментарии УНИАН сообщил, что Посольство Украины в Египте выясняло информацию о возможном наличии украинцев среди пострадавших, однако сами граждане Украины не обращались к дипмиссии.

"По имеющейся информации, украинских туристов там не было", – сказал он.

Напомним, ранее в Египте украинцы застряли в аэропорту Хургады из- за пассажирки, у которой тест на коронавирус оказался положительным. Что делать с женщиной, решали 4 часа.

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