В Египте обнаружили окаменелые останки четвероногого кита, который наводил ужас миллионы лет назад

Череп животного неизвестного ранее вида напоминает голову древнеегипетского бога смерти Анубиса.

Редкая находка палеонтологов случилась в части африканской пустыни Сахары, которую в Египте называют Западной пустыне — здесь обнаружили самый ранний вид кита с лапами, который мог передвигаться по суше и жить в воде. В древние времена этот район был покрыт морем, поэтому ученые часто обнаруживают здесь окаменелости.

Результаты исследования были опубликованы в издании the Proceedings of the Royal Society.

Палеонтологи не первый раз находят окаменелости предков современных китов, живших около 50 млн лет назад. Вес этих млекопитающих, которые могли находиться как на суше, так и в воде, по оценкам ученых, составлял около 600 кг, а длина — около трех метров.

Обнаруженные окаменелые останки четвероногого кита в Египте ученые относят к отдельному виду. Из-за его черепа, похожего на голову древнеегипетского бога смерти Анубиса, ему дали название Phiomicetus anubis. Сейчас это самый ранний вид полуводных китов, обнаруженных в Африке.

Также читайте Четырехлетняя девочка нашла след динозавра возрастом 220 миллионов лет

По словам ведущего автора исследования Абдуллы Гохари, это животное было настоящим "богом смерти" для большинства существ, живших рядом с "суперхищником". Мощные челюсти позволяли ему легко ловить крокодилов и мелких млекопитающих.

Согласно исследованиям ученых, первые киты появились в Южной Африке около 50 млн лет назад. В 2011 году палеонтологи нашли в Перу окаменелость четвероногого кита возрастом около 43 миллионов лет.

Напомним, ранее остатки древнейшей рыбы-целаканта, которая могла определенное время проводить на суше и жила более 360 млн лет назад, нашли южноафриканские и американские ученые в ЮАР.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку