В Египте перевернулся туристический автобус по дороге в аквапарк: 8 погибших, десятки раненых

Смертельное ДТП произошло вблизи египетского курорта Айн-Сохна, количество погибших туристов может возрасти — у многих серьезные травмы.

В пятницу, 2 сентября, восемь пассажиров туристического автобуса погибли в результате ДТП в Египте. Еще 38 получили ранения.

Об этом сообщает издание "Аль-Ахрам" со ссылкой на медслужбы.

Авария произошла вблизи местного курорта Айн-Сохна.

Сообщается, что туристы направлялись в аквапарк Эль-Галала, чтобы провести там день.

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Установлено, что водитель наехал на блок ограждения, после чего автобус опрокинулся и фактически развалился на части.

Число жертв может увеличиться, поскольку 14 человек получили серьезные ранения и госпитализированы в тяжелом состоянии.

Из восьми погибших шестеро – женщины. Также умерли мужчина и ребенок.

Гражданство туристов пока неизвестно.

Напомним, ранее на северо-западе Турции съехал с дороги и опрокинулся в обрыв туристический автобус. На месте ДТП погиб водитель и четверо пассажиров.

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