В Египте появился Октагон: как устроен крупнейший военный штаб в мире

Октагон в Египте / © скриншот с видео

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В новой административной столице Египта, строящейся примерно в 45 километрах к востоку от Каира, официально открыли крупнейший в мире военный командный центр, получивший название Октагон благодаря своей восьмиугольной архитектурной концепции.

Об этом сообщает Ahram Online.

Новый штаб стратегического командования Вооружённых сил Египта стал ключевым элементом системы военного управления страны. Комплекс выполняет функции единого центра командования, управления, связи и координации между армией, правительственными министерствами и государственными учреждениями.

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Октагон состоит из восьми взаимосвязанных главных зданий, символизирующих различные рода войск и стратегические подразделения египетских Вооружённых сил. В центре комплекса расположено главное командное здание, которое обеспечивает непрерывный обмен информацией и координацию действий военного руководства.

Комплекс занимает площадь около 92 квадратных километров, разделенную на 13 стратегических и логистических зон. Он оснащён подземными центрами обработки данных, облачной цифровой инфраструктурой, современными средствами спутниковой разведки, системами искусственного интеллекта для анализа больших массивов данных, а также передовыми средствами киберзащиты.

По данным издания, объект спроектирован с использованием защитных инженерных решений, способных выдерживать взрывы и воздушные атаки. Комплекс также оснащён автономными системами энергоснабжения, водоснабжения и охлаждения, что позволяет поддерживать его работу даже в чрезвычайных обстоятельствах.

Архитектура Октагона вдохновлена древнеегипетской символикой и восьмиугольной геометрией, олицетворяющей баланс, порядок и точность. По замыслу разработчиков, штаб должен обеспечить быстрое принятие стратегических решений, централизованное управление кризисными ситуациями и укрепление оборонного потенциала Египта.

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