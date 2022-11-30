В Египте раскопали древние мумии с золотыми языками: фото

Ученые только строят догадки, зачем мертвецам вкладывали в рот куски золота в форме языков.

Археологи раскопали в Египте несколько старых мумий с золотыми языками. Находку обнаружили в некрополе Кувейсна, расположенном в центральной части дельты Нила.

Как сообщает ScienceAlert, считается, что там жили поселения в периоды Птолемеев и Рима, что длились примерно с 300 года до нашей эры и до 640 года нашей эры.

Мумии с золотым языком нашли в недавно обнаруженной части археологического комплекса, где были похоронены много других тел в три разных периода времени Древнего Египта.

Некоторые из раскопанных скелетов имеют кости, покрытые золотом, а другие просто погребены с золотыми изделиями в форме скарабеев и цветов лотоса.

Зачем мертвецам вкладывали в рот золотые куски в форме языка – загадка. Разгадка кроется в погребальных ритуалах и религии Египта.

фото/The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

2500 лет назад египтяне считали, что строгое соблюдение тишины обеспечит умершему расположение Осириса – в древнеегипетской мифологии бога возрождения. Светящийся язык из драгоценного металла должен был позволить усопшему общаться с божеством без шума. Но если это так, непонятно почему только некоторые мумии похоронены с золотыми языками.

По другой версии, язык из золота должен был символизировать стремление найти свет в потусторонней темноте. В древнем Египте золото являлось популярным материалом для изготовления украшений для погребальных обрядов. Мерцающий элемент считался плотью богов, в частности кожей бога солнца Ра, и ассоциировался с концепцией вечности. Ра был вождем всех древнеегипетских богов, творцом всего, и он был тесно связан с Осирисом.

Ученые только строят догадки, зачем мумиям нужны были такие языки.

фото/The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

В то же время в Министерстве туризма и античности говорят, что мумии — в плохом состоянии, и их секреты распадаются вместе с ними.

Напомним, в Израиле на пляже случайно обнаружили погребение времен египетского фараона Рамзеса II. В погребальной камере израильские археологи увидели похоронные жертвы и вещи, которые должны были сопровождать умершего в загробный мир, пролежавших более 3 тысяч лет.

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