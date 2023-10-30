В Египте туристка из Польши поставила на место россиян: отказала в селфи и назвала агрессорами

Полячка заявила, что ничего общего с агрессорами иметь не хочет.

Туристка из Польши поставила на место россиян в Египте: девушка отказала им в селфи и назвала агрессорами.

Об этом пишет польский портал Onet.

Гражданка Польши по имени Эмилия рассказала о случае, когда два россиянина попросили сделать с ней селфи, однако она им отказала и заявила, что ничего общего с агрессорами иметь не хочет.

Эмилию также неприятно удивила ориентированность египетского курорта Шарм-эль-Шейх на россиян. По ее словам, это ощущается даже в момент прибытия в Египет еще в аэропорту.

Девушка рассказала, что в терминале после посадки можно было услышать в основном российскую музыку, а на выходе виднелись в основном таблички на русском языке, с которыми туристов встречали туроператоры.

Туристку изрядно возмутило то, что во время заселения в гостиницу ее с компанией друзей приняли за граждан РФ, несмотря на польские паспорта. Полякам издали брошюры со справочной информацией на русском языке. Полячка говорит, что это стало критической точкой. "Я сказала, что не понимаю эти иероглифы и попросила английскую версию", – отметила она.

Девушка добавила, что ее также неприятно поразили египетские бары, где "на квадратный метр по 10 россиян и играет российская музыка".

Напомним, польская служба государственной охраны обнаружила датчик слежения в автомобиле, принадлежащем канцелярии президента Анджея Дуды.

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