В Египте управление Суэцкого канала договорилось с владельцем судна, которое заблокировало транспортную артерию

Associated Press

Контейнеровоз находится в промежуточном канале все время, пока шло разбирательство.

Управление Суэцкого канала достигло соглашения об урегулировании финансового спора с японской компанией Shoei Kisen Kaisha Ltd., которая владеет контейнеровозом Ever Given, который заблокировал транспортную водную артерию в конце марта 2021.

Об этом информирует Associated Press.

Пока подробности и сумма сделки не озвучивались, но стало известно, что ее заключат 7 июля и в этот же день освободят судно. Контейнеровоз находится в промежуточном канале все время, пока шло разбирательство. Большая часть экипажа судна также осталась в Египте.

Управление Суэцкого канала и Shoei Kisen Kaisha Ltd. договаривались о размере компенсации за срыв судоходства по каналу и операцию по буксировке контейнеровоза. Администрация канала сначала требовала 916,5 млн долларов, но позже снизила сумму до 550 млн долларов.

Напомним, что 23 марта огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, который соединяет Средиземное и Красное моря, перекрыв движение. Из-за этого с обеих сторон Суэцкого канала образовались пробки из других судов.

Мировая торговля понесла убытки в размере 400 млн долларов за каждый час блокировки. Через канал проходит около 12% всех мировых поставок.

Движение Суэцким каналом начало восстанавливаться 29 марта.

Потом Египет арестовал судно, которое блокировало Суэцкий канал.

