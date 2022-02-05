В Египте женщина 43 года притворялась мужчиной: чем все закончилось

В Египте женщина 43 года притворялась мужчиной: чем все закончилось

Когда тайна раскрылась, египтянка уехала из родного города.

Египтянка Сиса Абу Даух более 40 лет скрывала свой пол и притворялась мужчиной, чтобы иметь заработок.

Об этом пишет Lenta.ru.

После смерти мужа она осталась без заработка за несколько месяцев до рождения дочери. Родные хотели выдать ее замуж во второй раз, но 22-летняя девушка не хотела больше создавать семью.

Чтобы устроиться на работу, ей пришлось скрыть, что она женщина. Она носила галабею (длинные мужские наряды с широкими рукавами) и белый тюрбан. Женщина работала на погрузке кирпича и цемента, а также занималась строительством.

Притворяться мужчиной ей удавалось в течение 43 лет. Когда тайна раскрылась, египтянка уехала из родного города.

В 2022 году египетские власти вручили ей награду за "идеальное материнство".

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