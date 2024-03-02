В Екатеринбурге произошел взрыв на подстанции, питающей заводы ВПК РФ – видео

В Екатеринбурге произошел взрыв на электроподстанции.

В российском Екатеринбурге в ночь на 2 марта произошел взрыв на электроподстанции "Калининская". На месте происшествия обнаружили следы взрывчатых веществ. Предполагается, что было заложено самодельное взрывное устройство.

Об этом пишут РосСМИ.

Подстанция, где произошел взрыв, обеспечивает электроэнергией три оборонных завода.

Россияне традиционно винят во взрыве Украину, однако не могут объяснить, как ВСУ "попали на территорию подстанции".

Ведь станция ограждена бетонным забором, а вход в нее возможен только через КПП.

Пропагандисты утверждают, что взрыв на работу станции и заводов не повлиял.

Напомним, в Санкт-Петербурге беспилотник врезался в многоэтажку (фото, видео).

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