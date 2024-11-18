В Екатеринбурге вспыхнул пожар: люди выпрыгивали из окон поликлиники (видео)

В понедельник, 18 ноября, в Екатеринбурге (РФ) вспыхнул пожар в поликлинике №2. Пытаясь спастись, люди прыгают из окон.

Кадры обнародовали в Сети.

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в больнице

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По данным российского МЧС, пожар вспыхнул на крыше здания, где проходили ремонтные работы. Огонь охватил 200 кв. м. На месте работали 48 человек и 13 спецмашин. Спасателям удалось потушить пожар. Известно, что эвакуировано в общей сложности 350 человек. Также есть двое пострадавших: одному мужчине оказали помощь на месте, другого — доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в северном регионе Индии, в медицинском колледже Махарани Лакшмибай в районе Джханси во время пожара в отделении интенсивной терапии новорожденных погибли десять младенцев.

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