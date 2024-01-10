В Эквадоре объявили "внутренний вооруженный конфликт": силы безопасности должны нейтрализовать преступников

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о «внутреннем вооруженном конфликте» в стране, приказав силам безопасности «нейтрализовать» несколько преступных группировок, обвиненных в распространении чрезвычайного насилия в Эквадоре.

Об этом сообщает CNN.

Указ был принят вскоре после того, как вооруженные люди в капюшонах прервали прямую телевизионную трансляцию – один из нескольких насильственных инцидентов, произошедших по всей стране во вторник. Местные СМИ также сообщали о вооруженных лицах в больнице и университете города Гуаякиль.

Жители Эквадора были ошеломлены, когда наблюдали за захватом прямой трансляции сети, базирующейся в Гуаякиле. Было видно, как нападавшие сталкивали персонал TC Television на пол студии, а на заднем плане раздавались выстрелы и крики, в социальных сетях было показано видеоинцидента на государственной сети.

Позже полиция Эквадора сообщила, что арестовала всех вооруженных людей, представителей СМИ эвакуировали, а весь персонал и заложники сети живы.

Сезар Сапата, генеральный командующий национальной полицией, заявил, что по крайней мере четыре единицы огнестрельного оружия, две гранаты и «взрывной материал» были изъяты, а 13 человек задержаны. Он добавил, что виновные будут привлечены к ответственности за совершенные "террористические акты".

Телеведущий TC Television Хорхе Рэндон назвал захват трансляции "чрезвычайно жестоким нападением".

"Они хотели войти в студию, чтобы мы могли сказать то, что они хотели, я думаю, их сообщение", — вспоминает Рендон в видео в официальном аккаунте X TC Television. Рендон сказал, что ему известно о том, что нападавшие застрелили одного человека, а другого ранили. Полиция не подтвердила эту информацию.

Эта ситуация вызвала у многих эквадорцев страх. Одна женщина, живущая за пределами Гуаякиля, и ей босс сказал ехать домой раньше, описала хаотическое движение, когда она ездила домой. «Автомобили ехали не в ту сторону; все просто пытались пройти", – сказала она.

«Страшнее всего было наблюдать за отчаянием, закрытием предприятий, отчаявшимися людьми, включая детей и женщин, которые неистово бегут по проспектам, предназначенным только для автомобилей», — добавила она.

Страну потрясли взрывы, похищения полицейских и тюремные беспорядки после того, как Нобоа в понедельник объявил чрезвычайное положение по всей стране после того, как лидер банды Адольфо «Фито» Масиас скрылся из тюрьмы в Гуаякиле.

Чрезвычайное состояние продлится 60 дней и мобилизует полицию и вооруженные силы для контроля над нарушениями общественного порядка. Он предусматривает комендантский час с 23:00. до 5 часов утра, ограничить собрание и действия, которые могут угрожать общественному порядку. Осажденный предшественник Нобоа, бывший президент Гильермо Лассо, ввел несколько чрезвычайных ситуаций с ограниченным успехом.

Согласно публикации Национальной полиции в социальных сетях, с момента объявления о похищении по крайней мере семи полицейских в трех разных городах.

Нарастающее насилие является самым строгим испытанием для нового президента, победившего во втором туре прошлого года, пообещав преодолеть рост преступности.

Ухудшение ситуации с безопасностью в стране в значительной степени вызвано конкурирующими преступными организациями, устраивавшими жестокие и часто публичные проявления насилия на улицах и тюрьмах страны, борясь за контроль над маршрутами торговли наркотиками.

По словам полиции, во время одного из угонов на этой неделе, во время которого были захвачены три агента, взрывное устройство было «размещено и сработало» в транспортном средстве, в котором ехали полицейские.

В Эсмеральдасе, на северо-западе страны, было подожжено два автомобиля, один из которых вызвал пожар на заправке.

В столице Кито полиция обнаружила сгоревший автомобиль со следами газовых баллонов внутри. Жители сообщили в соцсетях, что слышали в этом районе сильнейший взрыв.

Полиция также сообщила, что получила сообщение о взрыве на пешеходном мосту за пределами Кито и посетила более 20 чрезвычайных ситуаций в течение (понедельника) вечера и ночью (вторник) в разных частях страны. Пока о пострадавших в результате взрывов нет.

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