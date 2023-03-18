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В Эквадоре произошло сильное землетрясение, которое почувствовали миллионы: есть разрушения (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2708
Время на прочтение
2 мин
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В Эквадоре произошло сильное землетрясение, которое почувствовали миллионы: есть разрушения (видео)

Фото с Twitter

Подземные толчки залегали на глубине 10 км.

В Эквадоре произошло сильное землетрясение 18 марта магнитудой 6,9, которое могли ощутить более 13 млн человек.

Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение произошло в прибрежном регионе Гуаяс с эпицентром примерно в 80 км к югу от Гуаякиля – второго по величине города Эквадора. Подземные толчки залегали на глубине 10 км, свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Пока не сообщается, были ли в результате землетрясения пострадавшие. В то же время, на опубликованных в Сети видео заметны разрушения зданий и авто. В частности, на одном из роликов зафиксировано целое здание, упавшее в воду.

По информации BNO News, подземные толчки ощущались по всему региону и даже в соседнем Перу. Вскоре после первых были зафиксированы и вторые толчки, но уже с меньшей магнитудой – 4,8.

По данным Тихоокеанского центра предупреждения цунами, такой угрозы нет.

Компьютерные модели Геологической службы США установили, что землетрясение могли ощутить до 13,5 млн человек. Из них 5,1 млн человек почувствовали "сильные" или "очень сильные" толчки.


Напомним, 15 марта в Средиземном море, у южного побережья Греции, произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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Дата публикации
Просмотры
2708
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