В Эквадоре произошло сильное землетрясение, которое почувствовали миллионы: есть разрушения (видео)

В Эквадоре произошло сильное землетрясение 18 марта магнитудой 6,9, которое могли ощутить более 13 млн человек.

Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение произошло в прибрежном регионе Гуаяс с эпицентром примерно в 80 км к югу от Гуаякиля – второго по величине города Эквадора. Подземные толчки залегали на глубине 10 км, свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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Пока не сообщается, были ли в результате землетрясения пострадавшие. В то же время, на опубликованных в Сети видео заметны разрушения зданий и авто. В частности, на одном из роликов зафиксировано целое здание, упавшее в воду.

По информации BNO News, подземные толчки ощущались по всему региону и даже в соседнем Перу. Вскоре после первых были зафиксированы и вторые толчки, но уже с меньшей магнитудой – 4,8.

По данным Тихоокеанского центра предупреждения цунами, такой угрозы нет.

Компьютерные модели Геологической службы США установили, что землетрясение могли ощутить до 13,5 млн человек. Из них 5,1 млн человек почувствовали "сильные" или "очень сильные" толчки.

Эквадор Moment при сильной 6.9 летний сезон переехал в супермаркет в Guayaquil .



Follow Disaster News pic.twitter.com/rPnYk6RMKA Опубликовано DewastacjaTicTok (@krus_vs_insta) 18 марта 2023

Неважно они будут been 3 fatalities reported so far after the M6.7 earthquake в Ecuador. #Earthquake #Ecuador #Tremblor pic.twitter.com/t8LIICYUTO — Volcaholic (@CarolynnePries1) 18 марта, 2023

JUST IN: Building falls in water during powerful earthquake in Ecuador.



pic.twitter.com/M0euqLHnKv — Upward News (@UpwardNewsHQ) 18 марта, 2023

| Daños en Cuenca, Ecuador, tras el sismo. pic.twitter.com/TDIsXfcIQE — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) 18 марта, 2023



Напомним, 15 марта в Средиземном море, у южного побережья Греции, произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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