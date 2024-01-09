В Эквадоре вооруженные люди захватили телевизионный эфир: что известно

В Эквадоре неизвестные вооруженные люди захватили телевизионный эфир. Медийщики вышли в эфир на фоне волны похищений и насилия в стране после того, как президент объявил чрезвычайное положение.

Об этом пишет CNN.

Мужчины в капюшонах и оружием в руках заставили персонал лечь на пол студии. Все больше, на заднем плане, были слышны выстрелы и крики. Видео инцидента стало доступно в социальных сетях, однако сигнал прямой трансляции сейчас недоступен.

Национальная полиция Эквадора сообщила, что специализированные подразделения отреагировали на чрезвычайную ситуацию.

Что происходит в стране

В понедельник, 8 января, президент Даниэль Нобоа объявил общенациональное чрезвычайное положение, ведь лидер банды Адольфо "Фито" Масиас скрылся из тюрьмы в Гуаякиле. Уже через несколько часов после объявления ЧС страну поразили несколько взрывов, похищений и беспорядков в тюрьмах. Сейчас известно о по меньшей мере 7 полицейских, которые были похищены в трех разных городах.

"Рост насилия станет испытанием для нового президента, выигравшего второй тур голосования в прошлом году, пообещав бороться с растущим уровнем преступности", - пишут журналисты.

Как отмечается, ухудшение ситуации с безопасностью в стране во многом вызвано конкурирующими преступными организациями, устраивающими жестокие и часто публичные демонстрации насилия на улицах и тюрьмах страны в борьбе за контроль над маршрутами наркотрафика.

По данным полиции, только на этой неделе:

во время одного из угонов, в ходе которого были задержаны три агента, взрывное устройство было установлено и взорвано в автомобиле, в котором ехали полицейские;

в Эсмеральдасе, на северо-западе страны, было подожжено два автомобиля, один из которых вызвал вспышку на заправочной станции;

в столице Кито полиция обнаружила сгоревший автомобиль со следами газовых баллонов внутри, жители сообщили в социальных сетях, слышавших в этом районе громкий взрыв;

полиция получила сообщение о взрыве на пешеходном мосту недалеко от Кито;

правоохранители выезжали на места более 20 чрезвычайных ситуаций в разных частях страны.

Пока информации о пострадавших в результате взрывов нет.

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