В элитном лицее Варшаве травили дочь экс-игрока сборной Украины: школа наказала жертву, а не агрессоров

Дочь бывшего игрока сборной Украины по волейболу Юрия Гладыра, 15-летняя украинка Дарья Гладырь стала жертвой травли со стороны одноклассников-поляков в престижной школе Варшавы.

Об этом пишет польское издание Onet.

Юрий Гладыр — один из лучших средних нападающих в польской волейбольной лиге. Они родом из Украины, но годами проживают в Польше. Юрий имеет польское гражданство с 2013 года.

Долгое время девушка получала оскорбительные и пошлые голосовые сообщения одноклассников в престижном международном лицее TE Vizja в Варшаве, где стоимость обучения составляет несколько тысяч злотых в месяц.

«15 человек тебя ненавидят. 15 человек говорят, что ты тупая, уродливая су*а. Открой глаза, су*а!», — писали ей в личные сообщения и посылали голосу аудио сообщения с угрозами.

Эта серия сообщений в мессенджере Дарьи начинает поступать 1 октября 2025 года. Все произошло после незначительного спора с одной из ее подруг.

Мать Марины Гладыр немедленно направила электронное письмо в школу, сообщив о психологическом насилии над дочерью. Один из вице-президентов TE Vizja быстро отреагировал, пообещав встречу и дальнейшие шаги. Однако на следующий день ничего не изменилось.

2 октября ее испуганная дочь позвонила по телефону домой. «Мама, меня все еще обзывают», — сказала она. Марина Гладырь приехала забрать ее из школы.

Несмотря на их просьбы, родители Дарии не получают контактную информацию родителей обидчиков для непосредственного решения проблемы. Дальше буллинг продолжился, хотя таких случаев стало меньше.

«Однажды Дария возвращается из школы и говорит, что ее с урока математики забрал учитель польского языка. Тот, кто ее даже не учит. Без нашего согласия, ведома ли надзора, он отвел нашу дочь на лестницу и сказал ей, что она должна разрешить конфликт. Пойти к другим детям и помириться. Она ответила, что не считает это своей ответственностью. Он настаивал, потому она ушла. Вот так „помогла“ школа», — говорит Дарья. В старшей школе также предложил один прием у психолога. И это все.

Впоследствии лицей принял решение исключить из списка учеников именно Дарию, а не ее обидчиков, разорвав контракт с ее родителями. Родители девушки подали иск в суд, оспаривая законность расторжения контракта и требуя компенсацию в 100 000 злотых (1 150 000 грн) за моральный ущерб.

В ответ лицей TE Vizja выдвинул встречные финансовые претензии на 500 тысяч злотых (5 750 000 грн), обвиняя родителей в причинении ущерба деловой репутации заведения.

