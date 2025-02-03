В элитном ЖК Москвы раздался взрыв: вероятно, погиб президент федерации бокса "ДНР" (видео)

В элитном московском ЖК "Алые паруса" раздался взрыв. Предварительно разорвалась граната в холле дома на первом этаже. Без жертв не обошлось.

Об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что один человек погиб, по меньшей мере четыре – получили ранения.

Позже детализировали, что в результате взрыва мог погибнуть президент Федерации бокса "ДНР" и создатель батальона "Арбат" Армен Саркисяр. Пока погибшего сложно идентифицировать, на лице не осталось живого места.

Армен Саркісяр

Среди пострадавших есть и охранники погибшего. В правоохранительных органах заявили, что это было покушение на убийство.

Позже стало известно, что погиб, скорее всего, не Армен Саркисян, а его охранник. Военный преступник получил тяжелые ранения. Его госпитализировали в критическом состоянии.

Ранее в городе Нижний Тагил в Свердловской области РФ взорвался бытовой газ в пятиэтажном жилом доме. На момент публикации известно о трех погибших и 12 пострадавших, среди которых 6 детей.

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