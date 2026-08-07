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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В элитной школе ученик открыл стрельбу: погибли учителя, много раненых (фото)

В школе Debsirin Nonthaburi произошла стрельба. На место происшествия оперативно прибыли полиция, медики и спасатели, а ученики и работники заведения были срочно эвакуированы.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Таиланде ученик устроил стрельбу в школе

В Таиланде ученик устроил стрельбу в школе / © Associated Press

В школе на окраине Бангкокаучений открыл огонь — погибли, по меньшей мере, семь человек, среди них — сам стрелок.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла утром в Debsirin Nonthaburi School в провинции Нонтхабури на северо-западной окраине столицы Таиланда.

На месте индицента / © Associated Press

На месте индицента / © Associated Press

По последним данным, среди погибших — три учителя и три ученика, еще около 15 человек получили ранения, по меньшей мере, двое из них — в критическом состоянии.

Мотив преступления неизвестен. В то же время, полиция выяснила, что пистолет, вероятно, был похищен у одного из членов семьи ученика. Правоохранители установили, что нападающему было около 14 лет.

Напомним, в одной из школ Кропивницкого произошла стычка между учениками 9 класса, завершившаяся резней.

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