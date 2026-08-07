- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2129
- Время на прочтение
- 1 мин
В элитной школе ученик открыл стрельбу: погибли учителя, много раненых (фото)
В школе Debsirin Nonthaburi произошла стрельба. На место происшествия оперативно прибыли полиция, медики и спасатели, а ученики и работники заведения были срочно эвакуированы.
В школе на окраине Бангкокаучений открыл огонь — погибли, по меньшей мере, семь человек, среди них — сам стрелок.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Стрельба произошла утром в Debsirin Nonthaburi School в провинции Нонтхабури на северо-западной окраине столицы Таиланда.
По последним данным, среди погибших — три учителя и три ученика, еще около 15 человек получили ранения, по меньшей мере, двое из них — в критическом состоянии.
Мотив преступления неизвестен. В то же время, полиция выяснила, что пистолет, вероятно, был похищен у одного из членов семьи ученика. Правоохранители установили, что нападающему было около 14 лет.
Напомним, в одной из школ Кропивницкого произошла стычка между учениками 9 класса, завершившаяся резней.