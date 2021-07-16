В Эмиратах в 50-градусную жару искусственно вызвали дождь: пустыню залило (видео)

К выходным дожди в стране усилятся.

В Объединенных Арабских Эмиратах сумели искусственно вызывать дожди в 50-градусную жару.

Об этом пишет издание thenationalnews.com.

"Самолеты для посева облаков Национального центра метеорологии также работают круглый год, лето может быть напряженным, несмотря на распространенное мнение, что в этот период дождей никогда не бывает", — пишет издание.

Сообщается, что способствует обильному выпадению осадков явление, известное как хариф в Омане. Это летний юго-западный муссон на южном берегу Аденского залива, который приносит влагу в Оман и на восток пустынного Дубая.

Как отмечает издание, к выходным дожди в стране усилятся.

Технологии с вызыванием дождей заключаются в специальных экспериментах по засеву облаков. Их ОАЭ провели совместно с учеными британского университета Рединга. Дроны запускали в облака электрические разряды без использования химических соединений.

Как сообщалось, запад США охватила аномальная жара, которая привела к ряду масштабных лесных пожаров и смертельной авиакатастрофы. Отметим, что в Долине Смерти зафиксировали 54 и 53 градуса по Цельсию соответственно. Это самые высокие показатели в регионе с июля 1913 года, когда температура достигла 57 градусов по Цельсию.

Аномальная жара в Америке: в Национальном парке Долина смерти зафиксировали 54 градуса

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